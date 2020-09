Chiens dangereux : Boucherville autorise Proanima à appliquer la loi provinciale

La Ville de Boucherville a récemment autorisé Proanima, l’organisme qui assure les services de gestion animale sur le territoire, à appliquer certaines responsabilités relatives à l’application du règlement provincial encadrant les animaux.

Ce sont surtout les problèmes liés aux chiens qualifiés dangereux qui, rappelons-le, ont amené le gouvernement du Québec à adopter, en mars dernier, le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.

Le nouveau règlement détermine, notamment, les modalités pour déclarer un chien potentiellement dangereux. Il oblige les médecins et médecins vétérinaires à procéder, dans certaines circonstances, à des signalements aux municipalités locales lorsqu’un chien a infligé une blessure par morsure.

Rappelons que dans la nouvelle loi, un chien pesant 20 kg (44 livres) et plus doit porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais, sauf dans une aire d’exercice canin. Dans un endroit public, il doit être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 mètre. Le propriétaire ou le gardien d’un chien sans laisse est maintenant passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $. En cas de récidive, ces montants sont doublés.