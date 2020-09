Le ministère de la Justice fait le point sur les tentatives d’hameçonnage

Le ministère de la Justice du Québec avise la population que des renseignements personnels de citoyens ayant été en contact par courriel avec la Direction générale des registres et de la certification sont susceptibles d’avoir été compromis à la suite d’une campagne d’hameçonnage détectée les 11 et 12 août derniers. Le Ministère a communiqué avec la Sûreté du Québec pour qu’elle enquête sur cet incident et il communiquera dès que possible avec les personnes concernées par cette situation pour les informer des mesures à prendre et des ressources disponibles. Tous les moyens seront mis en place rapidement pour qu’elles soient accompagnées adéquatement. Un service de surveillance de leur dossier de crédit leur sera notamment offert gratuitement. Également, le Ministère souhaite mettre en garde la population contre des courriels frauduleux semblant porter la signature de certains services de la Direction générale des registres et de la certification. Ces courriels n’émanent pas du ministère de la Justice et constituent une tentative d’hameçonnage. Il est demandé aux citoyens qui recevraient un tel message électronique de n’ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle et de supprimer le courriel. Les citoyens qui ont des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère peuvent communiquer avec son Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, option 4. Enfin, les victimes d’une tentative d’hameçonnage peuvent également joindre leur service de police local; la Sûreté du Québec (1 800 659-4264); le Centre antifraude du Canada (1 888 495-8501).