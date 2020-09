Programme accéléré de préposé en CHSLD : la première cohorte prête à aider

Près de 7 100 personnes en arrivent au dernier droit de leur parcours éducatif dans le cadre du nouveau programme Soutien aux soins d’assistance en établissement de soins de longue durée et sont maintenant prêtes à intégrer le réseau de la santé pour devenir préposés et préposées aux bénéficiaires en CHSLD. L’engagement du premier ministre est clair : les préposés aux bénéficiaires en CHSLD travaillant à temps plein devront être disponibles pour travailler sur tous les quarts de travail de la journée, incluant les soirs, les nuits et les fins de semaine. Ceux-ci recevront un salaire de 26 $ de l’heure, soit 49 000 $ par année. Ces milliers de nouvelles ressources qualifiées permettront d’augmenter significativement la qualité des soins offerts aux aînés dans les établissements de soins de longue durée, et ce, partout au Québec. Une deuxième cohorte de plus de 3 200 élèves débutera la formation à compter du 28 septembre pour permettre aux personnes qui travaillent présentement dans un établissement de santé d’accéder également à la formation. De plus, les personnes admises à la formation cet été, mais n’ayant pu la compléter, ou encore celles n’ayant pu s’inscrire faute de places disponibles seront aussi invitées à participer à cette deuxième cohorte. Le gouvernement atteint ainsi son objectif de 10 000 préposés annoncé le printemps dernier.