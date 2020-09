Gagnez à faire avancer la condition féminine

L’égalité entre les femmes et les hommes n’étant pas encore atteinte, que ce soit sur le plan politique, social, économique ou autre, les centres de femmes du Québec doivent être en mesure de connaitre et de comprendre leurs multiples défis, besoins et revendications. Pour ce faire, le Centre de femmes Entre Ailes souhaite recueillir des données auprès des femmes de la MRC de Marguerite-D’Youville et de la ville de Boucherville. Cette démarche est une des premières étapes s’inscrivant dans le cadre d’un projet d’une durée de quatre ans s’intitulant Diversororité et subventionné par le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres.

La collaboration de toute personne s’identifiant comme femme, âgée de 18 ans et plus résidant sur le territoire est donc essentielle. Ceci, afin de pouvoir mieux répondre à leurs besoins et de cibler les actions qui doivent être posées afin d’améliorer la condition féminine. Les résultats globaux obtenus pourraient également servir à d’autres organismes, institutions ou acteurs du territoire qui interviennent de quelconque manière auprès de la population. Effectivement, ces données pourraient, dans certains cas, contribuer à des démarches d’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) visant à déterminer la façon dont les programmes, politiques, etc. ont des impacts différents sur les femmes, les hommes ou autres.

Les participantes ont jusqu’au 4 octobre inclusivement pour répondre au questionnaire en ligne et pourront gagner l’une des cinq cartes de crédit prépayées d’une valeur de 50 $ qui seront tirées le 15 octobre prochain (règlements et informations du tirage dans le questionnaire). Il est possible d’y répondre sur la plateforme SurveyMonkey au lien ci-dessous, en numérisant avec l’appareil photo de votre téléphone mobile le code QR suivant ou en consultant la page Facebook du Centre de femmes Entre Ailes : https://fr.surveymonkey.com/r/diversororite

Pour de plus amples renseignements ou pour des versions papier du questionnaire, vous pouvez contacter le Centre de femmes Entre Ailes Sainte-Julie à intervenante@entreailes.org ou au 450 649-0658 du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30.

N’hésitez pas à passer le mot et à rester à l’affut de la programmation des activités d’automne qui paraîtra sur Facebook très bientôt!