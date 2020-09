Les pistes cyclables s’allongent

Dans sa volonté de développer encore plus son réseau de pistes cyclables, le conseil municipal de Boucherville a autorisé le prolongement du lien cyclable sur le chemin de Touraine entre les rues Descartes et de Montbrun. Le contrat a été accordé à Pavages Métropolitain inc. au coût de 569 447 $.

Par ailleurs, l’aménagement de la piste cyclable le long de la rue de la Rivière-aux-Pins entre les rues De Montbrun et Jacques-Viau sera bientôt terminé. L’administration municipale projette également poursuivre la piste se trouvant sur la rue De Montbrun entre de Mortagne et de Touraine.