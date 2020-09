Des poules urbaines de plus en plus présentes dans les municipalités voisines de Boucherville

À l’heure où plusieurs résidents de Boucherville demandent à leurs élus que soit autorisée la possession de poules pondeuses, des citoyens de quelques municipalités voisines sont déjà en train d’aménager leur poulailler. C’est le cas d’une centaine des amateurs de poules des arrondissements du Vieux-Longueuil et de Saint-Hubert. Le mouvement est même soutenu sur les réseaux sociaux.

Diane Beaucage, une résidente du Vieux-Longueuil, qui a milité pendant deux ans afin que soient autorisés les poulaillers urbains à Longueuil, en insistant auprès des élus et en déposant des pétitions, invite les citoyens intéressés par les poules pondeuses à joindre le groupe Facebook « Les poules urbaines de Longueuil ».

Ce nouveau groupe d’entraide et d’information vise à offrir un soutien aux citoyens de l’agglomération de Longueuil qui possèdent déjà un poulailler urbain ou qui désirent bientôt avoir des poules.

L’arrondissement du Vieux-Longueuil a récemment modifié sa réglementation afin d’autoriser la garde de poules pondeuses. À l’heure actuelle, les arrondissements de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil ont dit oui aux poules, en autorisant la construction de poulaillers sur leur territoire sous certaines règles, notamment et également, en limitant le nombre de poules qu’un citoyen peut posséder. L’arrondissement de Greenfield Park demeure cependant réfractaire à cette nouvelle pratique d’agriculture urbaine. Il faut préciser que ce sont les arrondissements qui ont juridiction sur les poules, c’est pourquoi l’autorisation varie d’un arrondissement à l’autre. Du côté de Saint-Bruno-de-Montarville, on autorise aussi la possession de poules pondeuses.

Les élus de Boucherville ont promis de se pencher sur ces demandes au cours des prochains mois, mais selon quelques informations obtenues sur le terrain, plusieurs Bouchervillois mangent déjà des œufs frais pondus chaque matin…