Un polydôme sera construit au coût de 6 M$ au parc du Pré-Vert à Varennes

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, la séance publique du conseil municipal de Varennes a pu se tenir devant les citoyens à la Maison des aînés. Une vingtaines de personnes ont assisté à la rencontre qui a permis aux élus de faire le point sur plusieurs projets en cours et à venir, dont celui, majeur, du polydôme quatre saisons qui sera construit au coût de 6 165 000 $ au parc du Pré-Vert.

Dès le début de la rencontre, le maire Martin Damphousse a fait le bilan des effets de la COVID-19 à et il a tenu à rassurer la population. « En ce qui concerne la situation financière de la Ville, on entend un peu partout que beaucoup de municipalités souffrent des effets de la pandémie, mais en regardant les chiffres que nous avons, je pense sincèrement que Varennes s’en tire mieux que la moyenne des villes au Québec. »

Il a également ajouté que le coronavirus a peut-être retardé certains projets, mais aucun n’a été reporté. La Municipalité a d’ailleurs procédé au cours de cette période à l’inauguration du deuxième terrain synthétique de baseball, à l’ouverture du Skate Park, à la nouvelle cour du collège Saint-Paul qui sera à la disposition de la population en dehors des heures de classe, alors que la fin des travaux aux ateliers municipaux est toujours prévue pour le mois de décembre prochain.

En ce qui concerne le projet majeur de centre multifonctionnel au coût de 16 M$ sur les terrains de l’ancien aréna Louis-Philippe-Dalpé, le maire a précisé que ce n’est pas la Ville qui va construire l’infrastructure, mais bien une entreprise privée avec laquelle la Municipalité va s’entendre pour un bail de 25 ans pour la location des locaux.

Aux dimensions de la LNH

Dans la foulée, Martin Damphousse a annoncé que les citoyens bénéficieront d’un autre legs pour célébrer le 350e anniversaire de la fondation de Varennes en 2022 avec la construction d’un polydôme au parc du Pré-Vert, c’est-à-dire une patinoire extérieure réfrigérée recouverte et conçue selon les normes ainsi que les dimensions de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Une telle infrastructure permettra aux citoyens de pouvoir patiner de novembre à mars puisqu’elle sera protégée des fluctuations de la température dues aux changements climatiques. Il a ajouté que, durant la saison estivale, la surface servira à la pratique de différents sports et pour des activités culturelles ou de loisirs, ce qui veut dire que les associations et les organismes locaux pourront également bénéficier de cet équipement tout au long de l’année.

La Ville a par la suite précisé que la structure et la toiture seront construites de matériaux durables et de bois du Québec. Le conseil municipal veut faire installer des panneaux solaires sur la couverture afin que cette énergie alimente l’unité de réfrigération et l’éclairage des lieux, un peu à l’image du bâtiment de la bibliothèque net-zéro de Varennes.

Le maire a ajouté que ce nouveau projet devrait n’avoir aucune incidence sur le compte de taxes des contribuables en raison de la vigueur de son développement économique et aussi parce que la Ville a notamment vendu avec profit plusieurs terrains de l’ancienne usine de Pétromont, ainsi que des terres des Américains, le long du boulevard Lionel-Boulet.

Il est à noter à ce chapitre qu’un projet similaire a vu le jour à Candiac et que la Ville a pu bénéficier d’une subvention de près de 2 M$ dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV, ce qui laisse présager que Varennes pourrait également recevoir un octroi pour son polydôme.

Notons en terminant que la construction est prévue pour l’année 2021 et le polydôme sera disponible dès l’hiver 2022. Des travaux d’infrastructures souterraines et d’agrandissement du stationnement du parc du Pré-Vert devraient débuter au cours des prochains mois.