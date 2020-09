Isolement préventif pour les députés du Bloc Québécois: Stéphane Bergeron testé négatif à la COVID-19

Le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron, a reçu les résultats de son test de dépistage de la COVID-19, qui s’est révélé négatif.



«Ayant pris part au caucus du Bloc Québécois, le 8 septembre dernier, et sachant qu’une personne présente avait été testée positive dans les jours suivants, il nous apparaissait responsable d’appliquer rigoureusement les directives de la santé publique en nous plaçant en isolement préventif et en passant un test de dépistage, ce que j’ai fait dès le lendemain de l’annonce», a déclaré M. Bergeron.



Bien qu’il ait reçu un résultat négatif, Stéphane Bergeron restera en isolement préventif jusqu’au 22 septembre, conformément aux directives de la santé publique et à la décision de la direction du Bloc Québécois.



«J’étais d’autant plus heureux de savoir que je pourrai sous peu reprendre mes activités régulières que, le 22 septembre prochain, à compter de 19h, je devais présenter une nouvelle fois ma conférence sur l’œuvre magistrale de feu Marcel Druon, «Les Rois maudits», en collaboration avec le Centre d’action bénévole Les P’tits Bonheurs de Saint-Bruno-de-Montarville. Après tous les petits miracles que cet organisme, à l’instar de beaucoup d’autres, a réalisé durant cette crise qui n’en finit plus de finir, j’aurais été très malheureux de ne pouvoir honorer mon engagement», se réjouit Stéphane Bergeron.

Pandémie oblige, la salle du Centre Marcel-Dulude, sis au 530 boulevard Clairevue Ouest à Saint-Bruno-de-Montarville, ne pourra accueillir que 80 personnes (selon la formule «premier arrivé, premier servi») et sera disposée de telle sorte d’assurer la distanciation sociale, alors que le port du masque sera fortement recommandé durant la conférence. Pour les personnes qui ne pourraient assister sur place à cette conférence, prenez note qu’elle sera, pour la toute première fois, présentée en direct via la page Facebook de M. Bergeron au @StephaneBergeronMontarville. C’est donc un rendez-vous, le 22 septembre prochain, à compter de 19h!