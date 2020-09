Une première activité post-confinement pour la Chambre de commerce

C’était jour de rentrée, mardi dernier, à la Chambre de commerce et d’industries de la Rive-Sud alors qu’avait lieu le premier événement public de la CCIRS depuis six mois, soit depuis le début de la pandémie et du confinement.

Le Grand BBQ de la rentrée se tenait sur la terrasse du club de golf du Parcours du cerf de Longueuil, et l’événement se voulait, avant tout, une première occasion, depuis six mois pour les gens d’affaires, de venir resauter de façon sécuritaire.

Les quelque 75 personnes présentes étaient fébriles à l’idée de pouvoir venir partager leurs expériences et discuter avec les autres entrepreneurs de la région.

Inutile de dire que l’un des principaux sujets au menu était la Covid-19 et ses conséquences sur les industries et commerces de la grande Rive-Sud. Mesures spéciales obligent, les convives ont dû porter le masque et respecter la distanciation physique minimale ce qui mit la table aux discussions sur le sujet.

Le président sortant de la Chambre, Richard D’Amour, a tenu à souligner le travail de l’équipe de la CCIRS qui a su offrir services et supports aux membres, durant le confinement tout en insistant sur la nécessaire adaptation des membres de la CCIRS à l’actuelle situation.



Pour l’heure, la majorité des gens rencontrés lors du BBQ espèrent que le pire est derrière, et que la fameuse seconde vague du Covid-19 ne se traduira pas par un reconfinement, ce qui pourrait mettre définitivement en péril la survie de certaines entreprises, principalement des commerces de services. Déjà quelques établissements de la région ont mis la clé dans la porte, la crêperie dans le Vieux-Longueuil, le restaurant Sushis Palace et le traiteur Le Goutillon, à Boucherville.