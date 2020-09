Le sentier menant au parc du Mont-Saint-Bruno à l’ordre du jour

Voici un résumé de l’assemblée publique de la Ville de Sainte-Julie tenue pour la première fois depuis six mois devant les citoyens.

• Le conseil a accepté de transmettre une demande à la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) afin que le sentier de l’entrée secondaire du parc national du Mont-Saint-Bruno situé aux limites du parc Edmour-J.-Harvey soit aménagé, durant l’hiver, de façon à ce qu’il soit accessible par les utilisateurs qui pratiquent d’autres activités sportives que le ski de fond, tels la marche, la raquette et le vélo à pneus surdimensionnés.

• Les élus ont appuyé l’autorisation du comité de démolition pour la démolition de la résidence située au 781, montée Sainte-Julie, conditionnellement au respect de l’article 11.1 (délai d’appel) du Règlement 1165 relatif à la démolition d’immeubles sur le territoire de la Ville de Sainte-Julie.

• Le conseil a proclamé les Journées de la culture du 25 septembre au 25 octobre prochain; la Journée nationale des aînés le 1er octobre, ainsi que la Semaine de la prévention des incendies du 4 au 10 octobre.

• Les élus ont autorisé la signature d’un protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière de 3 154 650 $ dans le cadre du Volet 2 du Programme d’infrastructures municipales d’eau pour le projet de travaux de réhabilitation de conduites sur diverses rues.

Préparation à l’hiver…

• Puisque l’hiver sera une réalité dans quelques mois, la Ville a renouvelé le contrat pour les travaux de déneigement des rues publiques situées dans deux secteurs de la municipalité à la compagnie Excavation E.S.M. pour une somme de 75 235,04 $ toutes taxes comprises, portant la valeur totale du contrat à 271 946,98 $. Le conseil a aussi octroyé le contrat concernant les travaux de déneigement de stationnements et de voies d’accès pour une durée de trois ans, c’est-à-dire pour les saisons 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, en incluant l’option d’application d’abrasifs au pourtour des bâtiments de la bibliothèque et de l’hôtel de ville à la compagnie Excavation E.S.M. pour une somme de 173 842,22 $, toutes taxes comprises.

• La Municipalité a donné le contrat concernant les travaux de pompage et de déshydratation des boues des étangs aérés à l’usine d’épuration pour l’année 2020 à la compagnie Revolution Environmental Solutions LP (Terrapure) pour une somme de 521 152,93 $, toutes taxes comprises.

• Le conseil a versé à l’Association de Soccer Montis une aide financière de 20 000 $ et a annulé, pour la saison estivale 2020, les frais de location des terrains de soccer extérieurs situés sur le territoire de la ville, le tout conditionnellement à l’adoption d’une résolution équivalente par les villes de Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Basile-le-Grand.

Adoptions de règlements

• Le conseil a modifié le Règlement 1108 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale afin d’agrandir la section 11 « Secteurs commerciaux de la route 229 dans la partie nord du secteur urbain (zones C-249 et C-321) » à même la section 15 « Zones de transition du Vieux-Village », soit en y intégrant une partie de la zone C-248.

• Les élus ont a également apporté une modification au Règlement 1161 pour payer le coût des services professionnels pour la préparation des plans et devis pour la reconstruction d’une partie des rues Savaria, Gauthier, Provost et Décarie et la redynamisation du secteur du Vieux-Village ainsi que les frais contingents pour un montant de 180 000 $ et ont autorisé un emprunt à cette fin pour un montant ne devant pas excéder 180 000 $ afin de réduire le montant de l’emprunt à 124 984 $.

• Finalement, le conseil municipal a modifié le Règlement 1170 pour payer le coût des travaux de construction d’une aire de jeux d’eau incluant les accessoires dans le parc du Moulin et de réaménagement de la piste de BMX au parc Desrochers ainsi que les frais contingents pour un montant de 290 000 $ et a autorisé un emprunt à cette fin pour un montant ne devant pas excéder 290 000 $ afin de réduire le montant de l’emprunt à 223 346 $.