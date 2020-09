COVID-19 : la Montérégie passe au niveau jaune, soit préalerte

En raison de la situation épidémiologique et de la hausse des cas confirmés, au cours des derniers jours, la Montérégie ainsi que les régions du Bas-Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches et de Montréal ont passé le 15 septembre dernier au niveau d’alerte régionale « préalerte », portant ainsi le nombre total de territoires classés « jaunes » à huit. Elles rejoignent donc les régions de la Capitale-Nationale, de Laval, de l’Estrie et de l’Outaouais qui se trouvaient déjà en zone « jaune ».

En point de presse, le premier ministre François Legault a donné deux exemples de partys qui ont mal tourné et qui ont amené une multiplication des cas dans la région. En Montérégie, un rassemblement de 17 personnes dans un restaurant a mené à 31 cas de contamination et la Direction régionale de la santé publique a dû procéder au dépistage de 330 clients inscrits au registre de l’établissement. Aussi, au parc national du Mont-Saint-Bruno, un barbecue extérieur sans aucune mesure de distanciation ni masque a mené à 5 cas de contamination qui ont pu infecter d’autres personnes par la suite.

Le premier ministre s’est dit très inquiet de la situation actuelle et il a lancé : « Chaque Québécois doit assumer sa part de responsabilités. Si le virus continue de se propager, nos hôpitaux vont être engorgés, des personnes qui attendent pour des chirurgies vont voir leurs chirurgies reportées, des classes devront fermer, des pères et des mères de famille vont perdre leur gagne-pain. Il faut qu’on réagisse ensemble, maintenant. »

François Legault a rappelé que la transmission du virus se fait toujours dans la communauté, en particulier dans les rencontres avec les familles et avec les amis. Il exhorte donc la population à éviter tout rassemblement de plus de 10 personnes dans les maisons. « S’il vous plait, ne faites plus de partys de famille ou de partys d’amis. Limitez-vous à des rencontres de quelques personnes. Portez un masque et gardez vos distances. »

« Je tiens à rappeler que, pour les régions qui passent en zone jaune, c’est un avertissement », a renchéri le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé. « Ça signifie notamment des interventions policières accrues, davantage d’inspections et un contrôle plus serré de l’achalandage dans certains lieux pour faciliter la distanciation physique. Les solutions sont entre nos mains. Si on veut garder un minimum de normalité, on doit tous faire des efforts. Il faut respecter les règles, faire certains sacrifices pour que nos enfants aillent à l’école et pour protéger nos familles. C’est le moment de penser aux autres. On doit continuer d’affronter ce virus tous ensemble. »

Situation dans les villes et les écoles

Dans la MRC de Marguerite-D’Youville qui comprend les municipalités de Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères, le nombre de nouveaux cas est passé de 11 (du 2 au 8 septembre dernier) à 14 (du 9 au 15 septembre dernier). On recensait 206 nouveau cas pour l’ensemble de la Montérégie, dont 82 pour l’agglomération de Longueuil et 30 dans la MRC voisine, soit La Vallée-du-Richelieu, soit du 9 au 15 septembre.

Pour les six municipalités de la région, le nombre de cas recensés depuis le début de la pandémie est passé de 169 en date du 9 septembre, à 179 le 15 septembre à Sainte-Julie et de 120 à 126 à Varennes. Il est toutefois resté stable du 9 au 15 septembre à 85 à Saint-Amable, 27 à Contrecœur et 31 à Verchères. Quant à Calixa-Lavallée, il y aurait 2 cas sur son territoire.

Il est à noter que trois établissements scolaires du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) figurent sur la liste des écoles avec des cas positifs rapportés avec diagnostic depuis le début de la rentrée jusqu’au 15 septembre, soit l’école Du Parchemin à Carignan, l’école secondaire De Mortagne à Boucherville et le Centre de formation des adultes – point de service Marie-Victorin à Varennes. En ce qui concerne le secteur privé, l’École trilingue Vision Varennes fait également partie de cette liste.











Quatre paliers possibles d’alerte et d’intervention



Palier 1 – Vigilance

Vigilance appelle à la vigilance constante qui est requise dans le contexte de la pandémie de la COVID‑19. Il correspond à une transmission faible dans la communauté et exige le respect des mesures de base mises en place dans l’ensemble des milieux (distanciation physique, étiquette respiratoire, lavage des mains, etc.). Des mesures spécifiques peuvent également s’appliquer à certaines activités ou certains milieux.

Palier 2 – Préalerte

Préalerte s’impose lorsque la transmission commence à s’accroître. Les mesures de base sont alors renforcées et davantage d’actions sont déployées pour promouvoir et encourager leur respect. Par exemple, davantage d’inspections peuvent être réalisées et un plus grand contrôle de l’achalandage peut être fait dans certains lieux de manière à faciliter la distanciation physique.

Palier 3 – Alerte modérée

Alerte modérée introduit des mesures additionnelles en ciblant certains secteurs d’activité et milieux où le risque de transmission est jugé plus élevé. Ces secteurs font l’objet de restrictions, d’interdictions ou de fermetures de façon sélective.

Palier 4 – Alerte maximale

Alerte maximale applique de manière ciblée des mesures plus restrictives pouvant aller jusqu’à faire cesser les activités non essentielles pour lesquelles le risque ne peut pas être contrôlé suffisamment, en évitant autant que possible un confinement généralisé comme lors de la première vague de la pandémie.

(Source : MSSS)