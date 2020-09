Varennes lance son nouveau site Internet

Le conseil municipal est fier d’offrir aux Varennois un site Internet moderne et muni de fonctionnalités qui améliorent l’expérience des utilisateurs. La facture visuelle a été épurée afin de permettre une navigation conviviale sur tous les types d’écrans (téléphone, tablette, etc.).



Il sera ainsi plus pratique pour les citoyens de repérer l’information recherchée grâce à des menus clairs, un calendrier, un moteur de recherche intuitif, une carte interactive et des boutons dynamiques d’appels à l’action.



« Une des facettes artistiques originales de ce nouveau site consiste en un grand thème sur la page d’accueil qui définit la Ville sur une période donnée. Pour le dévoilement nous avons conservé le prestigieux titre de Ville du bonheur », affirme le maire Martin Damphousse, en rappelant que la qualité de l’information et du service aux citoyens demeure une priorité pour l’administration municipale.



Le site a été réalisé par la firme Locomotive-agence digitale qui a déjà fait ses preuves dans le domaine municipal. Pour l’assistance en intégration du contenu et pour la formation des employés, la Ville a fait appel à la firme Majuscule inc.



Le nouveau site Internet a été mis en ligne mardi 15 septembre 2020, à 15 h, à l’adresse www.ville.varennes.qc.ca