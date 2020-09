Le Groupe Duval auto conteste le nom du Centre des glaces Gilles-Chabot

La saga se poursuit entre la Ville de Boucherville et le Groupe Duval Auto. L’administration municipale a en effet mandaté la firme d’avocats Bélanger Sauvé afin de contester la demande de Groupe Duval Auto pour que le Centre des glaces Gilles-Chabot et ses quatre glaces soit renommé en son nom et que l’affichage soit fait en conséquence.

Cette demande est, de l’avis de la Ville, « non fondée en fait et en droit ». Dans une résolution adoptée le 14 septembre dernier, le conseil municipal réitère son désir de maintenir cette dénomination qui a été adoptée en juillet 2019. Il rappelle que ce changement de nom visait, notamment, à répondre aux nombreuses demandes reçues de citoyens de renommer ainsi le bâtiment acquis par la Ville.

Petite histoire

Rappelons qu’en mai 2019, la Ville de Boucherville est devenue propriétaire du Complexe sportif Duval Auto à la suite des difficultés financières auxquelles avait été confrontée la Société d’exploitation des glaces, organisme qui en avait, à cette époque, la responsabilité.

Deux mois après cette acquisition, le conseil municipal adoptait une résolution pour modifier le nom du bâtiment et l’associer à nouveau à M.Chabot, un ancien haut fonctionnaire.