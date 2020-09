La Municipalité de Verchères se dote d’une politique culturelle et a besoin de l’opinion de ses citoyens!

Dans le but de confirmer ses actions et projets en culture et patrimoine, la Municipalité de Verchères se dote d’une politique culturelle. Afin que celle-ci corresponde bien à la vision et la volonté des Verchèroises et Verchèrois, il est maintenant possible pour tous les citoyens de Verchères de compléter un questionnaire sur différents sujets comme la culture, le patrimoine ou encore le tourisme. Il est primordial de recueillir les réponses et informations des résidents de notre territoire afin d’avoir un portrait global juste de cette sphère de la municipalité. Il est possible de remplir le questionnaire au ville.vercheres.qc.ca jusqu’au 2 octobre.

Le patrimoine et la culture sont des piliers du reflet de Verchères et il est important pour la municipalité de valider auprès de ses citoyens les orientations d’actions dans ces domaines pour les prochaines années.

Nous remercions à l’avance tous les Verchèrois qui prendront quelques minutes de leur temps pour contribuer à cette consultation numérique.