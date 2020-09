Campagne de souscription pour aider les étudiants du cégep dans le besoin

Afin d’encourager la persévérance scolaire et la réussite durant l’année qui s’est récemment amorcée, la Fondation du cégep Édouard-Montpetit et de l’École nationale d’aérotechnique vient de lancer une campagne de financement en appui aux étudiants dans le besoin. En raison de la pandémie, un nombre important de jeunes n’ont pas trouvé d’emploi d’été ou à temps partiel qui leur aurait permis de financer leurs études au niveau collégial. Conséquence, leurs économies personnelles sont insuffisantes.

Une enquête réalisée en avril dernier par Statistique Canada fait voir que les jeunes sont plus susceptibles de ressentir les effets économique de la crise sanitaire. À l’issue de cette étude, près de la moitié des participants âgés de 15 à 24 ans ont déclaré que cette perturbation aurait des répercussions modérées ou majeures sur leur capacité à respecter leurs obligations financières.

Compte tenu de ce contexte exceptionnel et inhabituel, la Fondation a décidé d’offrir un soutien financier de trois types aux cégépiens : des bourses d’urgence à ceux qui en ont besoin, des subventions pour l’acquisition de matériel technologique et scolaire comme des ordinateurs, une connexion Internet haute vitesse ou des manuels par exemple, de même que des bourses de persévérance scolaire ou en appui à des projets étudiants.

Le rôle de la Fondation prend tout son sens dans ce contexte particulier selon Marie-Krystine Longpré, directrice générale de la Fondation. « Il est impératif de mettre sur pied des initiatives porteuses qui contribueront à la persévérance et à la réussite scolaire. Nous comptons sur l’appui de l’ensemble de la communauté collégiale, de nos partenaires et des citoyens pour faire de cette campagne un succès retentissant qui aura un impact majeur et positif auprès de nos étudiants », mentionne la directrice générale de la Fondation, Marie-Krystine Longpré.

Cette année, de nombreux cours se donnent à distance au cégep. Ce changement entraîne plusieurs défis. La direction de l’établissement tient à garder les étudiants motivés même si l’apprentissage se fait en ligne. « Tout a été mis en œuvre au pour les soutenir afin qu’ils aient accès aux services habituels, même à distance », rappelle le directeur général du cégep Édouard-Montpetit, Sylvain Lambert.

Pour faire un don à cette campagne de souscription, il suffit de visiter le site Web de la Fondation.