Un trou d’un coup à 13 ans !

Gabriel Létourneau a réalisé tout un exploit sur les verts du Club de golf de Boucherville le 28 août dernier. Le jeune athlète âgé de 13 ans a réussi un trou d’un coup sur un par 3 au trou numéro 6 de 135 verges. Il jouait sur les blancs (hommes) en compagnie de trois golfeuses qui ont confirmé cette performance à la direction du club.

Gabriel s’est initié au golf vers l’âge de huit. Cette passion, il la partage avec son frère jumeau, avec qui il est inscrit au programme Sport-études en deuxième secondaire à l’école De Mortagne, également avec son frère aîné qui est étudiant au programme Alliance Sport-études en golf au niveau collégial, ainsi qu’avec son père et sa grand-mère. Celle-ci rapporte que son petit-fils était très fier et qu’il attribue cette prouesse un peu à la chance.

Tous les golfeurs rêvent d’une telle performance et les chances d’en réaliser une sont extrêmement faibles. Selon une étude statistique réalisée par le « National Hole In One Registry » aux États-Unis, les probabilités de faire un trou en un sont de 1 à 2 % pour un bon golfeur. Ceux qui réussissent sont en général âgés de plus de 50 ans et pratiquent ce sport depuis plus de 24 ans.