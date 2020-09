La campagne du Biscuit Sourire de Tim Hortons est de retour et elle appuiera La Fondation Véro & Louis

Dans le cadre de la campagne annuelle du Biscuit Sourire l’an dernier, les propriétaires et les invités des restaurants Tim Hortons® de partout au pays ont amassé une somme record de 9,8 millions de dollars pour soutenir des organismes caritatifs locaux. De retour pour une 24e année, la campagne appuiera des organismes caritatifs dans les communautés de partout au pays, notamment La Fondation Véro & Louis pour la maison de Varennes– un des 550 organismes caritatifs, hôpitaux et programmes communautaires qui recevront le soutien de la campagne annuelle.



Pendant une semaine, du 14 au 20 septembre, les propriétaires de restaurant verseront en don la totalité du dollar provenant de la vente de chaque Biscuit Sourire aux brisures de chocolat fraîchement cuit afin d’appuyer des organismes caritatifs dans leur communauté. Les invités peuvent remplir un formulaire pour commander à l’avance des Biscuits Sourire auprès de leur restaurant à Varennes et Saint-Amable.



Cette année, les restaurants Tim Hortons de Varennes et Saint-Amable appuient La Fondation Véro & Louis qui a pour mission de créer des milieux de vie adaptés aux besoins des adultes de 21 ans et plus vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) pour qu’ils puissent s’y épanouir, tout au long de leur vie.