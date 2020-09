Réforme tarifaire dans le transport en commun : des rabais à Boucherville mais hausse du tarif pour utiliser le REM!

Les utilisateurs du transport en commun de Boucherville pourraient bien bénéficier d’une réduction substantielle de leurs tarifs, mais ceux qui voudront utiliser le futur REM au terminus de Brossard devront, quant à eux, payer plus cher pour se rendre à Montréal via le nouveau Réseau express métropolitain.

Tout cela reste à confirmer, car l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) invite les citoyens et organismes à participer au cours des prochains mois à une vaste consultation publique sur le projet de refonte tarifaire qui se tient de septembre à octobre, principalement en modes numérique et virtuel.

Le projet de refonte tarifaire a été développé afin de simplifier et d’intégrer les tarifs de transport collectif, à l’échelle métropolitaine, y compris pour le transport adapté. Il permettra de passer de dix-sept grilles tarifaires à une seule grille métropolitaine et de plus de 700 titres de transport à une centaine. Le territoire proposé est découpé en quatre grandes zones tarifaires, plutôt qu’en huit actuellement. Il s’agit de : 1- l’agglomération de Montréal, 2- l’agglomération de Longueuil et la ville de Laval, 3- les couronnes nord et sud et 4- les municipalités situées à l’extérieur du territoire de l’ARTM et qui sont desservies en vertu d’ententes convenues avec elle.

Deux grandes familles de titres sont suggérées. Des titres Tous modes qui donneront indistinctement accès aux bus, au métro, au train, au REM ainsi qu’aux services de transport adapté, et des titres Bus partout qui permettront de se déplacer en bus dans les trois zones situées à l’intérieur du territoire couvert par l’ARTM.

Selon les scénarios actuellement à l’étude, les citoyens de Boucherville et de Saint-Bruno verraient leurs tarifs diminuer, car les deux villes changent de zone de déplacement. Ils passeraient dans la zone 2. Le titre de transport mensuel passerait de 144 $ à 100$. Pour ce prix ils auraient accès aux bus et métro de la Rive-Sud, de Montréal et même de Laval.

Par contre, parce que les autobus du Réseau de transport de Longueuil ne pourront plus traverser le pont Champlain, les usagers de la Rive-Sud devront débourser 44 $ de plus par mois pour emprunter le train rapide pour accéder à Montréal. Le tout reste évidemment à confirmer à la suite des consultations publiques.

Au sujet du REM, l’ARMT espère toujours mettre la main sur la nouvelle taxe de 50 $ qui sera bientôt imposée aux automobilistes de la Rive-Sud, et de l’ensemble des automobilistes des 82 villes de la Communauté métropolitaine de Montréal, pour financer sa mise en service. La taxe sur les immatriculations pourrait permettre à l’ARMT d’engranger un milliard de dollars au cours des cinq prochaines années.

L’an dernier, seul le maire de Boucherville, Jean Martel, s’est ouvertement prononcé contre cette nouvelle taxe qui touche directement et injustement, selon lui, les automobilistes de la région.