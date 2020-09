La 7e édition du Circuit bleu Charles-Bruneau attire 107 kayakistes

La Fondation Charles-Bruneau a adapté la 7e édition de son traditionnel Circuit bleu en fin de semaine dernière en raison de la Covid 19. En fait, le nombre de pagayeurs a été réduit de moitié comparativement aux années antérieures, question de respecter les règles de distanciation physique. Ce défi de kayak qui a pour objectif de soutenir les enfants atteints de cancer a rassemblé 107 participants dont 7 équipes corporatives. L’activité aura permis d’amasser 123 254 $.

Le Circuit bleu consiste en un parcours de 66 km sur le fleuve. Les personnes inscrites au volet Classique ont pris le départ samedi à l’île Charron et dimanche à l’île Sainte-Marguerite, en face de Boucherville, pour une balade totale sur l’eau de 53 km en deux jours. Les autres s’étant inscrits au volet Le Petit bleu ont choisi de pagayer sur une distance de 13 km le dimanche seulement. Le coup d’envoi et l’arrivée se sont tenus à l’île Sainte-Marguerite dans ce cas.

Tout au long de l’événement, chaque kayakiste était symboliquement jumelé à un jeune qui est atteint ou en rémission d’un cancer et qui a bénéficié des avancées de la recherche en hémato-oncologie pédiatrique. L’un de ces jeunes, le Bouchervillois Noah Guimond, 17 ans, a appris en juillet 2019 qu’il avait un lymphome non hodgkinien. Ce type de cancer prend naissance dans le système lymphatique et affecte grandement l’efficacité du système immunitaire. Malgré le choc de cette nouvelle, Noah a su puiser toute la force et la détermination nécessaire pour affronter la douleur et les longs mois de traitements. Selon ses parents, sa maladie lui a fait prendre beaucoup de maturité. Il est plus reconnaissant des moments passés en compagnie des membres de sa famille ainsi que des petits plaisirs de la vie. Aujourd’hui, cet étudiant est en rémission. Il a recommencé à pratiquer ses sports préférés et a poursuivi ses études. Il est inscrit à sa première session au Cégep de Saint-Hyacinthe; il vise à devenir vétérinaire.

Une partie des dons amassés au Circuit bleu permettra de soutenir le projet du Dr Thai Hoa Tran, hématologue-oncologue pédiatrique et clinicien- chercheur au CHU Sainte-Justine. Les travaux de ce spécialiste portent sur le transfert des découvertes en génomique vers de nouveaux diagnostics et traitements plus efficaces pour les leucémies pédiatriques.

En 2019, le Circuit bleu Charles-Bruneau a recueilli 250 000 $ en dons. Depuis ses débuts, l’événement a amassé plus d’un million de dollars, ce qui a permis à la Fondation Charles-Bruneau de procurer aux enfants atteints de cancer au Québec les meilleures chances de guérison par le financement de la recherche et de projets dédiés à l’hémato-oncologie pédiatrique.

Cette année, la Fondation Charles-Bruneau souligne ses 30 ans d’implication dans le domaine du cancer pédiatrique.