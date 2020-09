Boucherville paiera plus cher pour s’assurer contre les cyberattaques

Même si la prime a augmenté de près de 95 %, la Ville de Boucherville a renouvelé son contrat d’assurance contre les cyberattaques. La prime avec la compagnie BFL Canada est en effet passée de 4 885 $ en 2019-2020, à 9 500 $ plus frais et taxes, en 2020-2021.

Il semblerait que le contexte actuel du marché de l’assurance impose des augmentations de primes. Les réclamations des villes liées aux cyberattaques ont coûté l’an dernier plus cher à l’assureur que la prime totale du Regroupement des villes pour l’achat des assurances contre les cyberrisques.

Malgré la hausse, la direction de la Ville a expliqué qu’il est important de souscrire à cette assurance puisque le risque lié à la cybercriminalité continue à augmenter. D’ailleurs, certaines villes ont subi des cyberattaques qui ont généré des dommages significatifs. De plus, le télétravail pourrait également avoir une incidence sur le risque étant donné qu’il peut créer des brèches exploitables par des pirates, a pour sa part souligné le maire Martel.