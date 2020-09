5 M$ pour venir en aide aux victimes d’actes criminels

Québec a annoncé la mise en place d’un appel de projets de 5 M$ afin de financer des projets permettant d’intervenir auprès des personnes victimes d’actes criminels. Le contexte pandémique lié au coronavirus a mis en lumière plusieurs besoins, notamment en ce qui a trait à la modernisation de l’accessibilité et de l’offre de services aux personnes victimes. Ce montant de 5 M$, équivalant à la valeur des constats d’infraction délivrés dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire, sera ainsi versée au Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels. Ces sommes serviront à financer divers projets en faveur d’organismes qui offrent des services directs aux personnes victimes d’actes criminels. Cela permettra aux organismes concernés de moderniser leurs services, leurs installations et leurs outils d’intervention dans le but d’offrir un soutien mieux adapté aux besoins de leurs clientèles. L’appel de projets extraordinaire doit être lancé au cours des prochaines semaines.