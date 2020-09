Peu de cas sur le territoire du Centre de services scolaire des Patriotes

Le gouvernement du Québec a publié il y a quelques jours une première liste des cas rapportés de COVID-19 dans les établissements scolaires de la province et, au moment d’écrire ces lignes, les élèves et enseignants du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) semblent peu touchés par le coronavirus puisqu’on recensait seulement deux cas sur l’ensemble de son territoire qui compte 69 établissements scolaires et plus de 34 700 étudiants.

Selon les données colligées par le ministère de la Santé et des Services sociaux en date du 1er septembre, on comptait donc deux cas d’élèves infectés, soit un à l’école primaire de l’Aquarelle à Mont-Saint-Hilaire et un autre à l’école secondaire De Mortagne à Boucherville.

En ce qui concerne l’établissement bouchervillois, les parents des élèves ont reçu le 7 septembre dernier une lettre les informant de la situation et, afin de limiter la transmission, il a été demandé aux parents des enfants qui ont été en contact avec la personne touchée de surveiller leurs symptômes, tout en précisant que les risques de contagion étaient faibles.

Pour sa part le Centre de services scolaire Marie-Victorin (CSSMV), qui comprend notamment l’agglomération de Longueuil, présentait pas moins de 15 cas de personnes infectées par la COVID-19 à l’intérieur de huit établissements de son territoire.

Bientôt sur une base quotidienne

Le gouvernement a fait savoir que cette liste sera bientôt bonifiée sur une base quotidienne en identifiant les nouveaux cas rapportés au cours de la journée précédente. Lors de la première publication de cette liste, 45 écoles ont déclaré au moins un cas d’élève ou de membre du personnel attribuable au coronavirus sur les 3 100 établissements que compte le réseau québécois.

De plus, le ministère publiera prochainement un tableau présentant, par région sociosanitaire, par centre de services scolaire et par école, le nombre de nouveaux cas rapportés tant chez les élèves que les membres du personnel. Ce tableau évolutif sera mis à jour du mardi au samedi, et présentera les plus récentes données de la journée précédente.

« Nous comprenons les inquiétudes des parents et nous voulons être là pour les rassurer. Nous souhaitons que cet outil permette à la population, et plus particulièrement aux parents, d’obtenir un portrait actuel de la situation. Je tiens à réitérer que, bien que des cas soient confirmés, tel que nous nous y attendions, la situation est toujours sous contrôle », a expliqué le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, lors du dévoilement de la liste, le 4 septembre dernier.

« La transparence et la libre circulation des renseignements sont primordiales. J’invite aussi tous les parents à continuer de prendre les précautions nécessaires pour prévenir la propagation du virus. Nous devons tout faire pour garder nos écoles ouvertes. On le doit à nos enfants », a renchéri pour sa part le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.









Si un élève de la classe de mon enfant obtient un résultat positif a un test de la COVID-19



• Tous les parents et le personnel de l’école sont automatiquement informés par l’établissement scolaire lorsqu’un cas de COVID-19 est diagnostiqué dans l’école.

• Avec l’aide des parents de l’enfant concerné et de l’école, les responsables régionaux de santé publique vont identifier les contacts.

• Les personnes considérées à risque modéré ou élevé seront contactées par les responsables régionaux de santé publique. Elles seront retirées du milieu et testées. • Les personnes considérées à risque faible pourront continuer de fréquenter l’école et devront surveiller les symptômes pendant 14 jours.

• Un soutien pédagogique à distance est offert aux élèves qui sont retirés de l’école.

(Source : MSSS)