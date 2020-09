Moteurs électriques : une entreprise de Boucherville prend de l’expansion en Inde!

La coentreprise Dana TM4 de Boucherville construira une usine de production de moteurs électriques en Inde grâce à son partenaire Hydro-Québec qui y injectera 25 M$. Le marché des autobus électriques et des petits véhicules à trois roues est en forte hausse dans ce pays densément peuplé.

C’est la seconde injection importante de fonds d’Hydro-Québec dans ce partenariat conclu avec le géant américain Dana inc. pour faire une meilleure place sur le marché à la technologie de propulsion électrique développée par sa filiale TM4 à Boucherville.

Dana inc. est un des plus importants fournisseurs de l’industrie automobile qui a acquis une participation majoritaire dans TM4, dans laquelle Hydro-Québec conserve 45 % des actions.

À noter qu’une autre usine sera construite à l’automne à Maumee, en Ohio, où se trouve le siège social de Dana inc., pour produire les moteurs TM4 Motive.

À Boucherville, l’arrivée de Dana s’est traduite par de très bonnes nouvelles, soit un agrandissement des installations, dont la superficie est passée de 4600 à 6200 mètres carrés, et par l’embauche d’une centaine d’employés d’ingénierie et de recherche-développement.