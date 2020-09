Les urgences de la région demeurent au rouge

Depuis une dizaine de jours, les urgences de la Montérégie demeurent au rouge, c’est-à-dire que leur capacité est utilisée au-delà de 100 %. En date du 10 septembre, la moyenne dans la région est de 110 % pour les huit hôpitaux du territoire, alors que la moyenne à l’échelle de la province à cette même date est de 98 %.

Selon les données mises à jour quotidiennement par le site Indexsanté.ca, le plus bas pourcentage observé est à l’Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy avec un taux de 88 %, alors que le plus élevé est l’Hôpital du Suroît avec une occupation des lits de l’urgence à 150 %.

Dans les établissements de santé à proximité de la MRC, l’hôpital Charles-Le Moyne à Longueuil se situe à 88 %, Honoré-Mercier à Saint-Hyacinthe pour sa part affiche un taux de 115 %, alors que Pierre-Boucher à Longueuil est à 111 %. Dans ce dernier cas, il faut toutefois souligner que 11 patients sont sur une civière depuis plus de 24 heures, alors que 3 malades le sont depuis plus de 48 heures, soit deux jours.

Avec un taux de 110 %, le taux d’occupation de la Montérégie est similaire à celui de la région de Montréal, soit 105 %, mais la situation est encore plus difficile dans les secteurs de Lanaudière, c’est-à-dire 138 %, et dans les Laurentides avec 133 % toujours en date du 10 septembre.

Fait à noter, au cours des dix derniers jours, le taux d’occupation en Montérégie est resté dans la rouge, donc à plus de 100 %, pendant neuf jours.