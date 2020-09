Le Collège Saint-Paul de Varennes propose des portes ouvertes virtuelles!

Le Collège Saint-Paul tient à rassurer les parents de ses futurs élèves dans le cadre de la Covid-19. Plusieurs ont manifesté leur crainte de voir la traditionnelle journée portes ouvertes être annulée en raison de la pandémie.



Bon an mal an, environ 1 000 parents accompagnés de leurs enfants viennent au Collège afin de visiter la future école de ces derniers. Ce rendez-vous est très important, car il permet à l’élève de découvrir non seulement son Collège mais aussi la culture de l’institution. Direction, enseignants, professionnels et élèves y participent et informent les visiteurs.



Le Collège est conscient que la transition du primaire au secondaire est une étape importante de la vie et que pour plusieurs ce passage peut entraîner de l’anxiété. Dans le contexte actuel de pandémie, le Collège annonce qu’il offrira des portes ouvertes virtuelles ainsi qu’un événement de rencontre avec les membres du personnel sous le thème « On vous fait la cour! ».



Le lundi, 21 septembre prochain, à compter de 17 h, les portes ouvertes virtuelles du Collège se feront via son site Internet. Images 360 degrés des installations, vidéos, balados, témoignages d’élèves et de membres du personnel… Ce sera comme si vous y étiez.



Afin de retrouver le contact humain si important pour les parents et futurs élèves, le jeudi 24 septembre prochain, de 17 h à 21 h, une grande activité festive est organisée dans la toute nouvelle cour extérieure du Collège : animation, spectacles, musique, food trucks seront au rendez-vous. Les visiteurs pourront y rencontrer les différents acteurs du Collège et leur poser des questions. Les parents doivent réserver leur place afin de participer à cette rencontre qui respectera les consignes de la santé publique et fera diminuer le niveau de stress chez les élèves.

Pour réserver leur place, les parents sont invités à le faire à l’adresse suivante : https://portesouvertes-saintpaul.ca



* En cas de pluie, l’événement sera reporté au lendemain.