Début de la réfection des terrains de tennis du parc Jules-Choquet à Sainte-Julie

11La Ville de Sainte-Julie commence cette semaine les travaux de réfection des terrains de tennis du parc Jules-Choquet. Les travaux s’échelonneront jusqu’au printemps 2021.



Les travaux visent à réparer la surface de jeu en plus d’ajouter des filets protecteurs, de nouvelles mailles de clôture, une deuxième porte et une fontaine d’eau à proximité des terrains. De plus, l’éclairage des terrains de tennis sera remplacé.



Les sentiers du parc Jules-Choquet seront également améliorés par le remplacement des luminaires par de l’éclairage DEL et le surfaçage des sentiers.



Les citoyens désirant jouer au tennis sont invités à utiliser les terrains du parc Edmour-J.-Harvey durant la durée des travaux.