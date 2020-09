Des athlètes de la région se distinguent aux Championnats québécois de cyclisme sur route

Quelques coureurs de la Rive-Sud ont livré de belles performances lors des Championnats québécois de cyclisme sur route tenus les 5 et 6 septembre à Baie-Comeau. Chez les juniors hommes, le champion canadien en titre à l’épreuve de course sur route, le Bouchervillois Raphaël Parisella, de la formation Vélo 2000/Rhino Rack, a réussi à se démarquer dans l’épreuve du contre-la-montre individuel. Il a mis la pédale au fond pendant tout le parcours pour finalement devancer ses plus proches rivaux par 12 secondes. Grâce à ses efforts, il s’est emparé du titre de champion québécois dans cette course.

Le lendemain, il a passé bien près de s’offrir le titre québécois de champion chez les juniors hommes mais a été vaincu par le Lavallois Matisse Julien dans le sprint final à l’issue de la course de 98,4 kilomètres.

Femmes

Chez les juniors femmes, la coureuse bouchervilloise Coralie Levesque a décroché la médaille d’argent au contre-la-montre individuel, après avoir obtenu le deuxième meilleur chrono tout juste derrière sa coéquipière au sein de la formation Québecor-Stingray, Adèle Desgagnés.

La Longueuilloise Isabelle Fontaine de l’équipe Vélo 2000/Rhino Rack est repartie avec le titre de championne québécoise au contre-la-montre individuel chez les femmes maîtres B. Elle a devancé ses deux homologues sur le difficile parcours de Baie-Comeau samedi. Une autre coureuse de Longueuil, Chantal Bouret, membre de l’Équipe cycliste Banque Nationale s’est illustrée en remportant la médaille de bronze dans cette même catégorie.

Le dimanche 6 septembre, cette même participante a gagné la médaille d’argent de la course sur route toujours parmi les femmes de la catégorie Maître B. Elle a terminé le parcours long de 73,8 kilomètres en 2 heures 15 minutes et 55 secondes.