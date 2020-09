Une campagne de sensibilisation sur la vitesse et la distraction au volan

Dans le contexte de la rentrée scolaire, jumelé à la pandémie qui sévit encore, les Québécois ont de nombreuses préoccupations qui pourraient nuire à leur concentration au volant. Sachant que les pensées sont une source de distraction mentale ou cognitive, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) aborde cette question pour la première fois au moyen d’une nouvelle campagne publicitaire. Par ailleurs, la SAAQ est consciente que la vitesse est toujours l’une des principales sources d’accidents au Québec. Ainsi, en prenant en considération que la distraction peut entraîner une vitesse excessive, la Société propose jusqu’au 11 octobre prochain une campagne divisée en deux volets qui vise à sensibiliser les conducteurs à l’importance de ralentir et de rester concentrés sur la route, sous les thèmes « Ralentir prévient le pire » et « Gardez toute votre attention sur la route ». La SAAQ rappelle que la distraction et la vitesse sont parmi les principales causes d’accidents au Québec. Chaque année, en moyenne, de 2015 à 2019, la distraction a causé 30 décès (37 %), 600 blessés graves (41 %) et 18 400 blessés légers (53 %). Aussi, de 2015 à 2019, la vitesse a causé annuellement 110 décès (32 %), 405 blessés graves (28 %) et 6 300 blessés légers (18 %). Près d’un conducteur sur 10 est distrait de sa conduite lors d’un déplacement. Un conducteur distrait pourrait ne pas voir jusqu’à 50 % de l’information présente dans son environnement. Notons en terminant que, depuis le 1er août 2019, le montant des amendes pour les excès de vitesse commis dans les zones scolaires, en période scolaire, est doublé.