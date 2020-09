Seulement dix-huit incendies de bâtiments en 2019 à Boucherville

Les pompiers ont combattu dix-huit incendies de bâtiments à Boucherville en 2019. Il s’agit du même nombre que l’année dernière, et de six de plus qu’en 2017. Les pertes sont évaluées à seulement 522 004 $.

Les pompiers sont également intervenus à 15 reprises pour des feux dans des véhicules; 31 fois pour des incendies à l’extérieur; et ils ont procédé à 3 opérations de désincarcération.

Les Bouchervillois ont fait appel à leurs services pour 578 vérifications et 323 demandes d’assistance diverses. Le nombre d’interventions à Boucherville a cru de l’ordre de 5 % l’année dernière, comparativement à 2 % à Longueuil et à Saint-Lambert, alors que l’on signale des baisses de 9 % à Saint-Bruno-de-Montarville et de 2 % à Brossard.



Dans l’agglomération de Longueuil

Dans l’ensemble, les cinq villes de l’agglomération de Longueuil enregistrent, en 2019, 173 incendies de bâtiments (28 à Brossard, 113 à Longueuil, 8 à Saint-Bruno-de-Montarville, 6 à Saint-Lambert). Il s’agit d’une baisse de 28 % par rapport à 2018 alors qu’on en rapportait 240.

On a déploré, l’année dernière, trois décès lors d’un grave incendie sur la rue Toulouse, dans l’arrondissement du Vieux-Longueuil. Les pertes matérielles totales ,dans la catégorie bâtiments, sur le territoire de l’agglomération, s’élèvent, à 7 162 197 $.

La négligence, la grande responsable

Alors qu’il présentait le rapport annuel du service de sécurité incendie, le directeur Jean Melançon a mentionné la négligence comme étant la principale cause des incendies. Elle est attribuable en grande majorité par des feux de cuisson. Les causes électriques quant à elles représentent 14 % des incendies.

Budget de 40 M$

Le service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil est le quatrième en importance au Québec. En 2019, son budget d’exploitation s’élevait à 40 M$. Le coût per capita est de 93,27 $.