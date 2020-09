Le Marché fermier de Verchères prolonge sa saison!

Avec la situation de pandémie que nous vivons, l’achat local n’a jamais été aussi primordial. C’est pourquoi il a été important pour la Municipalité de maintenir la tenue du Marché fermier de Verchères cet été.

En constatant le nombre de visiteurs qui revenaient au marché dimanche après dimanche, il n’y a pas de doute que ce moment d’emplettes et d’échanges est devenu un incontournable pour les Verchèrois. La réponse des citoyens est si bonne que le Marché fermier allongera sa saison jusqu’à la fin du mois d’octobre! Il sera un plaisir de vous voir encore tous les dimanches découvrir les produits et les producteurs d’ici.

Marie-Josée Frigon, la citoyenne responsable du Marché Fermier de Verchères souligne que « Ça fait quelques années que certains producteurs réclament une prolongation du marché dû à l’abondance des récoltes à l’automne. Particulièrement les maraîchers. Je crois que la pandémie nous amène à conscientiser l’importance d’encourager les producteurs locaux, les gens sont prêts cette année à poursuivre et la clientèle est au rendez-vous. Je souhaite y ajouter des citrouilles, du thé, des artisans de tricot, de la chaleur. »

Il sera un plaisir de vous retrouver tous les dimanches de 10h à 14h à la mairie de Verchères pour découvrir des producteurs locaux jusqu’au 25 octobre.