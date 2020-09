COVID-19 : le maire Martel insiste et évite l’isolement

Le maire de Boucherville, Jean Martel, s’est évité de justesse l’isolement préventif et même la contamination au virus de la COVID-19.

Jeudi dernier, il a insisté pour que la rencontre de la Table des maires de la région se déroule en visioconférence. Sans sa volonté, la réunion se serait sûrement tenue en personnes et lui, tout comme ses collègues, seraient aujourd’hui en isolement pour dix jours, car la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, y était présente.

Mme Parent a été contaminée par le virus quelques jours avant cette rencontre. Elle a commencé à ressentir des symptômes vendredi dernier et a passé un test samedi, qui s’est avéré positif.

« Je suis très heureux d’avoir été prudent. Je préfère l’être plus que pas assez. » D’autres politiciens ont été moins chanceux et se retrouvent en isolement, notamment le ministre des Transports, François Bonnardel la ministre responsable de la région de Montréal et de la Métropole, Chantale Rouleau, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui avaient tous rencontré Mme Parent la semaine dernière.