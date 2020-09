Près de 700 M$ pour les écoles de la Montérégie mais rien pour le territoire de la MRC

Le ministre responsable de la Montérégie, Simon Jolin-Barrette, a fait récemment l’annonce d’investissements de plus de 696 millions de dollars pour la construction, l’agrandissement et la rénovations d’écoles dans la région, mais rien n’est toutefois prévu dans le budget pour les établissements scolaires de la MRC, c’est-à-dire sur le territoire des municipalités de Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères.

C’est ainsi que la Montérégie bénéficiera d’investissements de l’ordre de 439,3 millions de dollars pour réaliser 24 projets d’agrandissement et de construction d’écoles. À ce montant, il faut également ajouter près de 257 millions qui seront alloués pour de nombreux projets de rénovation d’écoles dans la région.

M. Jolin-Barrette a souligné que ces sommes d’argent permettront, à terme, l’ajout de 288 classes et de 1 332 places-élèves au secondaire dans la région de la Montérégie. Il a précisé que cette annonce fait suite au dévoilement des sommes records de 3,7 milliards de dollars investies cette année encore par le gouvernement du Québec pour la mise à niveau des infrastructures scolaires au Québec.

Le ministre a mentionné également que les travaux d’infrastructures scolaires devront désormais être réalisés selon la nouvelle vision gouvernementale en matière de construction, d’agrandissement et de rénovation d’écoles, qui s’inscrit dans une perspective d’intégration à la communauté et de développement durable.

18 classes modulaires à De Mortagne

Un montant de 22,3 millions de dollars est octroyé au Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) pour la construction d’une école primaire de 16 classes à Beloeil ou à McMasterville, alors que 8,7 $ seront accordés pour la construction d’une école primaire de 32 classes à Carignan, en remplacement de la construction de 24 classes autorisée en 2019.

Une somme de 30,5 millions de dollars est prévue pour le remplacement des écoles Notre-Dame 1 et 2 à Otterburn Park, et des investissements de 5,7 millions de dollars sont également budgétés pour l’ajout d’espace à ce même projet.

Le Centre de services scolaire pourra également faire l’acquisition de quatre classes modulaires grâce à un octroi de 2,6 millions de dollars et il pourra aussi procéder à l’ajout de 18 classes modulaires à l’école secondaire De Mortagne à Boucherville (9 millions $), en plus de faire l’acquisition de 6 classes modulaires à Carignan pour 3,2 millions de dollars.