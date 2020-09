Moins de 5 cas en 7 jours dans la MRC de Marguerite-D’Youville

Selon les plus récentes statistiques de la Direction de la santé publique de la Montérégie (DSPM), il y aurait eu moins de cinq nouveaux cas entre le 26 août et le 1er septembre dans la MRC de Marguerite-D’Youville, qui comprend les municipalités de Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères, soit pour une population d’un peu plus de 77 500 citoyens sur le territoire.

Durant cette même période de sept jours, la DSPM a recensé 106 nouveaux cas en Montérégie, c’est-à-dire dans une région qui compte près de 1,5 million de personnes. Selon les données de l’organisme de santé publique, il y aurait eu 36 personnes infectées en une semaine dans l’agglomération de Longueuil et 11 pour la MRC de La Vallée-du-Richelieu, qui est voisine de la nôtre.

Si l’on se fie à ces résultats, la progression de la COVID-19 semble relativement faible, mais il sera important de vérifier à nouveau ces chiffres dans quelques semaines, soit après la rentrée scolaire, pour constater s’il y a une progression significative des cas.

La Direction de la santé publique de la Montérégie rappelle également qu’un outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 est maintenant disponible au : https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction. Ainsi, en quelques clics, il est possible d’obtenir une recommandation sur la marche à suivre, selon la condition de la personne, celle d’un enfant ou d’un autre membre de la famille.

La DSPM rappelle toutefois que cet outil d’autoévaluation ne remplace pas une consultation médicale et qu’il ne s’applique pas aux enfants de 0 à 6 mois. Pour ceux-ci, en cas de doute, il faut appeler Info-Santé 811.