David Miljour prend la direction du pôle d’économie sociale de l’agglomération de Longueui

Six entreprises de Boucherville en sont membres



David Miljour a été nommé, la semaine dernière, directeur général du Pôle d’économie sociale de l’agglomération de Longueuil. Le pôle compte, dans ses rangs, six entreprises de Boucherville soit le Centre de répit dépannage aux 4 Poches, les CPE Boucherville et La Ruche, le consortium Echo-logique, le groupe Affi-logistique ainsi que l’organisme Fous de nature.

Monsieur Miljour arrive au Pôle fort d’une expérience de treize années en direction générale au niveau communautaire et en économie sociale. Il a d’ailleurs fondé Dose Culture, une entreprise d’économie sociale dans le secteur culturel. Ainsi, les étapes de démarrage, de consolidation et de développement, le processus démocratique, les enjeux de ressources humaines de ventes et de financement sont bien connus de monsieur Miljour. Il a l’expérience de la réalité quotidienne des entreprises d’économies sociales.

De plus, dans son parcours professionnel, monsieur Miljour a eu l’occasion de construire un réseau important sur le territoire par ses engagements sociaux. Il a, entre autres, assumé la fonction de commissaire scolaire pour la Commission scolaire Marie-Victorin et a siégé au conseil d’administration dans le Mouvement Desjardins ainsi qu’au Pôle de l’Économie sociale de l’Agglomération de Longueuil.

La mission du Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil est de promouvoir l’économie sociale et de favoriser la concertation et le partenariat entre les intervenants locaux et régionaux en économie sociale afin d’appuyer le développement des entreprises d’économie sociale, d’assurer la cohérence des actions et d’en maximiser les retombées.

Le pôle, ce sont 221 organisations ayant pignon sur rue dans les cinq villes de l’agglomération soit Boucherville, Longueuil, Saint-Bruno, Saint-Lambert et Brossard. Ces entreprises créent 6633 emplois et génèrent 1, 2 milliards en revenus globaux.