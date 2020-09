Championnats provinciaux de volleyball de plage : belle récolte pour la Rive-Sud

Les Championnats Volleyball Québec de volleyball de plage se sont déroulés les 22 et 23 août dernier à Boucherville ainsi qu’à Sainte-Agathe-des-Monts et Granby. C’est un impressionnant total de 178 duos qui ont pris part à ces événements de fin de saison.

Voici les gagnants de la Rive-Sud :

Senior féminin

Championne : Sarah-Jeanne Meunier-Bédard, anciennement de l’équipe des Lynx du Cégep Édouard-Montpetit.

4e place: Marie-Alex Bélanger et Josiane Lapointe, anciennes membres des Lynx du Cégep Édouard-Montpetit.



Senior masculin:

Médaillés d’or : Ivan Reka, Boucherville, anciennement du Collège Français.



18 ans et moins féminin

2e place: Oriane Racine et Béatrice Dubreuil, du Collège Jean de la Mennais à La Prairie.



16 ans et moins masculin

Champions: Tyler Brossard de Saint-Basile-le-Grand, et Noah Rochefort de Boucherville, anciens élèves de l’école De Mortagne



15 ans et moins féminin

2e place : Thalie Brossard Saint-Basile-le-Grand, et sa partenaire Juana Rodriguez, de Montréal.



14 ans et moins féminin

2e place: Lorie Fortin, de l’école De Mortagne, et Mélody Lahaie du Collège Durocher-Saint-Lambert.



14 ans et moins masculin

Champions: Louis-Pierre Charbonneau du collège Jean de la Mennais, et Jean-Simon Delorme, de Chambly.