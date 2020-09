Les joueurs de Hockey Boucherville s’affronteront dans de nouvelles conditions

La saison commencera le 3 octobre

La saison de hockey mineur 2020-2021 se déroulera dans un contexte différent en raison des contraintes découlant de la présence de la Covid 19. En fait, les joueurs auront à s’adapter à de nombreux changements pour pratiquer leur sport préféré. « Durant les matchs d’une heure, il n’y aura aucun contact physique entre eux ni mise en échec, peu importe leur niveau d’équipe », explique le directeur général de Hockey Boucherville, Jacques Hébert.

Parmi les consignes à respecter, les hockeyeurs devront arriver à l’aréna seulement 15 minutes avant le début de l’activité, qu’il s’agisse d’une pratique ou d’un match. De Novice à Peewee, ils entreront en ayant déjà leur équipement sur eux, sauf les patins. S’ils sont âgés de 10 ans et plus, ils devront porter le masque en tout temps, même dans la chambre qui leur est réservée. Sur la patinoire, ils pourront l’enlever. Au terme de la joute d’une durée d’une heure, ils auront 15 minutes pour quitter l’aréna, ce qui signifie qu’ils n’auront pas accès aux douches. À la sortie du bâtiment, les participants devront se laver les mains.

Autre élément nouveau, l’organisation de hockey mettra en place des responsables santé/sécurité COVID-19. Leur rôle consistera à voir au respect du guide d’intervention. Ils collaboreront avec les gestionnaires de l’infrastructure quant à l’application des règles de distanciation sociale et sanitaires en vigueur. Ils tiendront un registre des présences des participants à chaque activité, afin de pouvoir retracer ces derniers au besoin.

En ce qui a trait à l’assistance, elle est désormais limitée à 250 personnes. « Ce n’est pas inquiétant car nous n’accueillons jamais autant de monde », précise tout de go M. Hébert. Les spectateurs devront maintenir une distance entre eux comme partout dans les rassemblements. Mentionnons par ailleurs qu’ils ne pourront entrer que cinq minutes avant le début de l’activité.

À l’aube de cette rentrée, Hockey Boucherville a reçu 600 inscriptions, tous niveaux confondus. « C’est une baisse de 10% par rapport à l’an dernier. Pour nous, ce n’est pas beaucoup car on s’attendait à une diminution de 40% », mentionne au passage le directeur général de l’organisme.

Pour l’heure, aucun tournoi n’est prévu. Il faudra attendre les autorisations de la Santé publique pour en organiser. D’ici là, les premières rencontres locales entre joueurs commenceront la fin de semaine du 3 octobre.