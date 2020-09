Le nombre de cas de COVID-19 ne grimpe plus depuis un mois à Boucherville

Il semble bien que les citoyens de Boucherville soient tout à fait disciplinés car depuis un mois, le nombre de cas de Covid est plus que stable. Il ne grimpe plus, car un seul cas s’est ajouté au cours du mois d’aoçut, faisant passer le nombre de citoyens affectés de 324 à 325, selon les plus récentes statistiques de la santé publique de la Montérégie.



En date du 1er septembre, l’organisme de santé recense 325 cas d’infection sur le territoire de Boucherville alors qu’il y en avait un de moins au début du mois. Il s’agit il va sans dire d’une excellente nouvelle, malgré le relâchement de quelques mesures sanitaires et l’ouverture de plusieurs lieux publics et même de la pratique des sports d’équipe tels que le soccer, au cours du mois d’août.

Les prochaines données de la Santé publiques pourront indiquer si la fameuse rentrée scolaire de la dernière semaine aura eu un impact sur la contagion.



Dans l’agglomération de Longueuil, la situation et la propagation sont variables.



La ville de Longueuil et ses trois arrondissements mènent toujours le bal avec ses 2563 cas, une légère augmentation.

Brossard compte 662 citoyens infectés alors que Saint-Lambert recense 381 Lambertois touchés par la Covid-19. Dans les deux cas, les hausses sont minimes depuis un mois.

L’autre ville de l’agglomération, Saint-Bruno-de-Montarville, compte 89 cas seulement.



Les cas de Covid-19 sont aussi très stables dans les villes avoisinantes. Varennes recense 116 cas seulement depuis le début de la pandémie, Sainte-Julie, 167 cas et Laprairie, 109 cas.



Au total, toujours selon les plus récentes statistiques de la Santé publique, la Montérégie comptait 4348 citoyens qui ont été touchés par la Covid depuis le mois de février et 611 de ceux-ci en sont décédés.



Au plan national, les chiffres du Québec ne sont cependant pas réjouissants.

Environ 30 000 cas à Montréal mais près de 63000 au total dans la province.

C’est lorsqu’on se compare que l’on peut se désoler car si on additionne la totalité des cas de Covid-19 dans les neuf autres provinces du Canada, ceux-ci totalisent 67 000 personnes infectées soit seulement 4000 cas de plus qu’au Québec.