La médiation, c’est pour tout le monde!

Les médiateurs citoyens composent avec toutes sortes de situation, mais aussi à une très importante diversité de personnes.

Lorsque les médiateurs rencontrent une partie impliquée dans un conflit, il ne se permet jamais de juger le ou les individus. Pour plusieurs raisons :

1. Il n’y a pas deux personnes identiques;

2. Ils ne connaissent pas les valeurs personnelles des gens;

3. Ils ignorent le passé des parties;

4. Ils ne peuvent pas appréhender les difficultés actuelles et l’état psychologique ou physique des personnes rencontrées.

Il arrive donc que les médiateurs doivent composer avec la maladie mentale, à des troubles affectifs, à la souffrance intérieure, à un handicap physique, à un mal-être, à une maladie chronique comme le diabète, à une précarité économique chez l’individu, etc.

Les conditions particulières tel que nous venons de le mentionner pourraient avoir un impact de mineur à majeur sur la relation avec l’autre.

On comprend qu’une mésentente, une situation tendue, un conflit ouvert ne seront pas perçus par tous de façon uniforme surtout si l’un ou les protagonistes doivent affronter des conditions de vie difficiles, quel qu’elles soient.

Dans tous les cas, le médiateur appliquera les mêmes règles : écoute active, confidentialité assurée, accompagnement sans parti-pris et soutien. La confiance développée entre les parties et les médiateurs servira de base à l’échange entre eux. Il s’assurera que les deux parties ont une chance de s’expliquer tout en recherchant l’équilibre et le respect dans l’expression.

Les parties en cause seront appelées à choisir ce qu’ils veulent partager avec l’autre, sans aucune contrainte.

Les médiateurs acceptent et accueillent tous les individus et toutes les situations également quel que soient les particularités de chacun.

Si vous souhaitez rencontrer un médiateur citoyen, vous êtes invités à laisser un message sur la boîte vocale de Varennes-Verchères-Contrecoeur au 514-358-7249. On vous rappellera promptement.



Équijustice

Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne

www.equijustice.ca