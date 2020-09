La cycliste bouchervilloise Coralie Lévesque rafle l’or

Lors des Championnats québécois sur route espoirs, paracyclisme et contre-la-montre par équipe élites 2020 tenus la fin de semaine des 29 et 30 août à Contrecoeur, la cycliste bouchervilloise Coralie Lévesque s’est illustrée une fois de plus. Membre de la formation Quebecor-Stingray 1, elle a réussi à monter sur la plus haute marche du podium avec ses coéquipières Justine Thomas et Adèle Desgagnés au terme de l’épreuve du contre-la-montre par équipe élites 2020. Les championnes ont mérité cette place après avoir terminé avec une avance de près de 90 secondes sur leurs plus proches rivales.

Ces championnats provinciaux ont attiré 329 coureurs répartis en diverses catégories. De ce nombre, quelques athlètes locaux se sont démarqués. Au critérium, la Bouchervilloise Amélia Veilleux a remporté le bronze chez les bibittes (U9) au même titre que Flavie Bergeron du CCB-Vélo 2000, dans la catégorie atome (U11). Du côté des cadets hommes, le porte-couleurs de la formation bouchervilloise, Justin Roy, a terminé troisième. Dimanche, un autre coureur du CCB-Vélo 2000, Benjamin Brousseau-Noël, s’est classé en troisième place de la course sur route.