Boucherville exproprie 27 hectares pour agrandir sa zone de conservation

La Ville de Boucherville a franchi un pas de plus pour agrandir la superficie des aires naturelles protégées. Elle s’apprête, en effet, à acquérir par voie d’expropriation deux terrains totalisant 27 hectares situés dans le boisé du Tremblay.

Les travaux d’évaluation de l’indemnité d’expropriation n’étant pas terminés, le conseil municipal a proposé de verser à la propriétaire, Yvette Lapierre, une indemnité provisionnelle qui correspond à l’évaluation municipale actuelle, soit 288 350 $. Cette acquisition permettra à la Ville d’agrandir la superficie du boisé du Tremblay à des fins de conservation. « Ces terrains sont en zone verte et donc non constructibles. Des procédures judiciaires ont été déposées et c’est en raison de l’impossibilité depuis plusieurs années de s’entendre avec la propriétaire que cette résolution est adoptée », a expliqué le maire Martel.

Rappelons que la Ville de Boucherville s’est engagée à atteindre d’ici à 2022 l’objectif d’augmenter de 20 % la superficie de ses terrains par rapport à 2017, soit environ 88,8 hectares.

« Cela vous indique un bon ordre de grandeur de la contribution de ces terrains et c’est maintenant qu’il faut procéder à de telles acquisitions pendant que c’est encore possible, car il y en aura de moins en moins dans la grande région de Montréal », a-t-il ajouté.

À terme, la superficie des milieux naturels conservés à Boucherville sera de 532,8 hectares.

Rappelons que 15% des surplus budgétaires annuels de la municipalité sont affectés au Fonds vert pour arriver à cette fin et que plusieurs acquisitions ont été faites en partenariat avec Nature Action.