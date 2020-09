Appel à la vigilance concernant les rassemblements d’adolescents dans les parcs à Varennes

Depuis une semaine, la Régie de police a dû intervenir à plusieurs reprises en raison de rassemblements illégaux dans certains parcs de la Ville, principalement au parc du Pré-Vert. De nombreux jeunes se rassemblent, écoutent de la musique trop forte et consomment de l’alcool et des substances illicites.



Le conseil municipal tient à rappeler que ces rassemblements sont interdits par le gouvernement du Québec et mettent la santé et sécurité de tous en danger. Des mesures plus restrictives seront appliquées si la situation perdure.



Un appel aux parents



« Nous comprenons très bien que les jeunes aient envie de se fréquenter mais les règlements sont en place pour être respectés. Nous travaillons de concert avec la Régie de police, les travailleurs du milieu ainsi que les surveillants de parc pour éviter les débordements. Nous sollicitons aussi l’aide des parents afin de sensibiliser leurs jeunes », affirme le maire de Varennes, Martin Damphousse.



Rappelons que l’heure de fermeture des parcs est fixée à 23 h. Les citoyens qui sont témoins de débordements sont invités à ne pas hésiter à communiquer avec la Régie de police en téléphonant au 450 652-9811.