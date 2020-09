La Ville de Boucherville modifie le règlement de zonage dans le parc industriel Lavoisier

Le conseil municipal de Boucherville a apporté des modifications à son règlement de zonage 2018-290 adopté en mars 2018 et qui concerne le parc industriel Lavoisier.

L’objectif est d’autoriser, pour certaines propriétés selon l’endroit où elles sont situées, les usages grossiste à faibles et moyennes incidences, centre de distribution intégré, centre de distribution non intégré, et service d’entreposage.

Les entreprises visées sont notamment établies sur certaines sections des rues Guay-Lussac, Ampère, de Normandie, Nobel, Volta et le chemin du Tremblay

Ces modifications adoptées lors de la réunion du conseil municipal le 24 août font suite à des rencontres que l’administration municipale a eues avec certains dirigeants d’entreprises implantées dans ce secteur et qui ont décidé de ne pas poursuivre la Ville de Boucherville à la suite de la refonte du règlement d’urbanisme, a spécifié le maire Martel.

Rappelons qu’un regroupement de vingt-huit entreprises dans le secteur Lavoisier du parc industriel, dont le Groupe Robert et Canam, a intenté une poursuite contre la Ville de Boucherville à la suite de l’adoption du nouveau règlement de zonage en mars 2018 (et modifié en partie la semaine dernière). Des séances de médiation sont prévues en octobre prochain.

Le nouveau règlement avait pour objectif de changer les usages principaux industriels, afin de les nouvelles activités dans le parc industriel Lavoisier portent sur la recherche et le développement scientifique et technologique ou la fabrication de haute technologie

Le parc industriel compte près de 60 entreprises.