Une application mobile en cas de deuxième vague

Étant donné que la situation pandémique est stable, aucune application ne sera déployée par le gouvernement du Québec dans l’immédiat. Cette annonce fait suite à la consultation publique menée auprès des Québécois et également aux consultations particulières de la Commission des institutions, durant lesquelles des représentants de la société civile ont soulevé divers enjeux. À la suite de cette délibération publique, le gouvernement a pris la décision de ne pas aller de l’avant avec l’utilisation immédiate de cette technologie. Toutefois, il sera prêt à déployer une telle application, au besoin, puisqu’il travaille à préparer les infrastructures et la logistique nécessaires à un déploiement rapide, sécuritaire et efficace de l’application, advenant une deuxième vague. Québec a précisé que l’application est un outil supplémentaire pour lutter contre le coronavirus, mais que les règles d’hygiène demeurent la meilleure solution pour en éviter la propagation. La population doit continuer d’être vigilante et de se protéger.