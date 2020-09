Un parcours étonnant et inspirant pour le jeune joueur de baseball Loïc Dupont

Il y a dans le sport l’idée de la performance qui soulève parfois l’enthousiasme des spectateurs, mais le sport permet aussi de faire montre d’une persévérance hors du commun qui peut également susciter l’admiration des observateurs. Le jeune joueur de baseball Loïc Dupont est de ceux-là. Tout au long de son parcours, il aurait pu souvent se faire retirer sur trois prises, mais le voilà encore sur les buts, dérangeant le lanceur adverse alors qu’il se prépare à voler le troisième coussin…

Sa passion pour ce sport s’est éveillée sur le tard, car ce n’est qu’à l’âge de 11 ans qu’il décide de jouer au baseball pour la première fois de sa vie, alors qu’il regarde son père s’amuser sur le losange dans une équipe de 30 ans et plus. « Moi, mon sport à ce moment-là au primaire, c’était le plongeon. J’étais bon là-dedans, mais tout d’un coup, j’ai décidé de changer et de jouer au baseball. J’ai eu comme une bonne bulle au cerveau! », de rire le Julievillois.

Il a donc joué cet été-là pour l’équipe locale au niveau Moustique B et le jeune avait déjà bien clairement un rêve en tête, celui de jouer un jour dans la Ligue junior élite du Québec, comme son père. C’est cet objectif qui l’a amené à poser un geste pour le moins surprenant avec seulement une quinzaine de matchs d’expérience derrière la cravate : faire les essais pour joindre le programme Sport-études en baseball de l’école secondaire De Mortagne.

Contre toute attente, il est sélectionné par les responsables qui ont vu en lui de belles aptitudes physiques et sportives, sans compter une détermination hors de l’ordinaire.

« C’est sûr que j’étais dans les moins bons en commençant, se rappelle-t-il. Mais je me suis amélioré très vite. J’ai travaillé beaucoup et j’ai progressé. C’est certain que des fois, j’étais un peu découragé, mais je gardais toujours mon idée en tête : de continuer à m’améliorer et ça m’aidait à travailler fort. »

Enfin par la grande porte!

Loïc devait donc constamment franchir les obstacles qui ne manquaient pas de se dresser devant le petit joueur de 4 pieds et 11 pouces de 14 ans. Ainsi, quand il est retranché de l’équipe des Gouverneurs de Lajemmerais Bantam AA, il demande alors une dérogation à son organisation civile locale pour tenter sa chance avec les Royaux de Marie-Victorin, avec succès cette fois, ce qui lui permet de poursuivre son apprentissage parmi les meilleurs.

« Mon but, c’était d’aller dans le AAA, et le fait d’être rétrogradé dans le A, ce n’était pas ce qui pouvait m’aider. C’était finalement une bonne année pour moi. J’ai frappé pour 400 de moyenne et plus. J’étais content de mon choix », se remémore celui qui brillait également en défensive au deuxième but ou à l’arrêt-court.

Sa progression à un niveau supérieur lui vaudra de joindre les Patriotes Midget AAA au cours des deux dernières années au secondaire. Cette étape lui demandera encore une fois de se surpasser en affrontant des joueurs de 16 à 17 ans alors qu’il était âgé de 15 ans à ses débuts.

Il a terminé son parcours avec eux en beauté en décrochant l’une des plus belles distinctions qui soient en étant nommé l’élève ayant démontré la plus grande détermination. Il faut dire qu’il ne se démarquait pas seulement sur le terrain, mais aussi sur le plan scolaire puisqu’il réussissait aussi à obtenir de bons résultats.

Loïc a ainsi attiré l’attention de l’organisation des Voltigeurs du Cégep de Drummondville qui lui ont fait signer une lettre d’engagement alors qu’il était en 5e secondaire. Lors de sa première année au cégep, il a continué sur sa lancée, si bien qu’il a enfin réalisé son rêve… et par la grande porte! « Nous étions en train de visiter mon grand-père au CHSLD quand mon coach m’a appelé pour me dire que j’avais été choisi par les Voyageurs du Saguenay de la Ligue junior élite du Québec. J’étais vraiment content! Et d’être repêché au quatrième rang au total de la ligue, je ne m’en attendais vraiment pas à ça! », de sourire l’athlète.

Au début de l’été, le Julievillois a donc déménagé à Jonquière où il a évolué avec les Voyageurs, une expérience à la fois des plus stimulantes et des plus exigeantes, car il doit travailler tous les jours, en plus de s’entraîner avec l’équipe, une situation pas toujours évidente pour un jeune homme qui vient juste d’avoir 18 ans.

Mais, connaissant la grande détermination de Loïc, il va encore une fois faire écarquiller les yeux des observateurs et faire sa marque! Il commence à être habitué après tout!