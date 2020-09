Des Bouchervillois veulent des poules

Des citoyens de Boucherville souhaitent avoir le droit d’avoir des poules pondeuses sur leur terrain. Des demandes ont été adressées au conseil municipal et le maire a promis qu’au cours des prochains mois, les élus se pencheraient sur cette requête.

Plusieurs municipalités les autorisent dont, dans la région, Saint-Bruno-de-Montarville, a notamment affirmé la citoyenne Caroline Lavigne. Les arrondissements du Vieux-Longueuil et de Saint-Hubert ont également adopté le printemps dernier un règlement encadrant les poulaillers urbains qui autorise les citoyens a avoir de trois à cinq poules.

« À une époque où l’on vise à être plus indépendants de la chaîne alimentaire, et où plusieurs rêvent à un retour à la terre, permettre d’avoir deux ou trois poules par terrain serait une bonne option », opine la Bouchervilloise.