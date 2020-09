Cent cinquante personnes ont fait un don de sang lors de la collecte qui se tenait les 20 et 21 août dernier aux Promenades Montarville. Cent trente-deux poches de sang ont été recueillies. L’objectif fixé par Héma-Québec quant au nombre de participants a été atteint. Parmi les donateurs, huit en étaient à leur première expérience.

Parce que chaque don peut aider jusqu’à quatre personnes, plus de 525 personnes malades pourront recevoir des produits sanguins.

Sur la photo, on aperçoit les membres de l’équipe d’Héma-Québec à Boucherville.