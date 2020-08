Cyclistes et motocyclistes rendent hommage à Marc Desmarais

« Nous nous sommes recueillis en pensant à Marc, s’est par ailleurs exprimé le maire de Varennes, Martin Damphousse, et c’est avec émotion que nous avons constaté une importante participation à l’événement. C’est notre façon de le remercier et de se réconforter dans le deuil en compagnie de sa famille, ses proches et les gens qui l’ont côtoyé. »

En outre, les compétiteurs qui ont participé au Challenge Québec Franklin lors de cette même fin de semaine, ont observé une minute de silence à la mémoire du disparu. Un moment de recueillement et d’émotion saisi par le photographe Richard Séguin.

Les funérailles de Marc Desmarais ont été célébrées le 9 août dernier.