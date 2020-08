Championnats québécois: Triplé pour un jeune cycliste membre des Dynamiks

Les adeptes de cyclisme s’étaient donné rendez-vous les 29 et 30 août à Contrecœur. La ville était l’hôte des Championnats québécois espoirs sur route, para et contre-la-montre par équipe élites 2020. Malgré la température peu clémente, l’événement a donné lieu à de belles performances sportives.

« Dans l’ensemble, cette fin de semaine a été une réussite si on regarde les sourires sur les visages de tous les membres présents, s’est exprimé Stéphane Gabelier, un des membres du comité organisateur des Dynamiks de Contrecœur. Il y a environ un mois, nous avons été approchés pour organiser les Championnats québécois. Notre comité a décidé de relever le défi pour les jeunes. C’était surtout pour eux [que nous avons accepté]»

Pour nombre de jeunes athlètes, l’événement était l’occasion rêvée de renouer avec la compétition après des mois d’arrêt en raison de l’épidémie de COVID-19.

Certains représentant du club local se sont par ailleurs illustrés lors de la fin de semaine, dont Louis-Charles Brouillard qui a dominé les trois épreuves auxquelles il a participé. Le jeune homme a par le fait même remporté le cumulatif chez les pee-wee (U13) avec un résultat parfait de 21 points.

Un weekend épique

Du côté féminin, l’équipe composée de Sarah Hamel, Iris Gabelier et Da Nae Waterbury a pris place, chez les juniors, sur la troisième marche du podium. Seules les deux équipes de la formation Quebecor-Stingray les ont devancées.

En classe senior, Ariane Arsenault, Noémie Gaudreault et Laurie Jussaume ont obtenu le deuxième meilleur chrono. Nos représentantes ont ainsi terminé tout juste derrière l’équipe Desjardins Ford propulsée par Cromwell et composée de Samuelle Baillargeon, Lily Plante et Camille Primeau.

« Ce championnat québécois que nous qualifions d’épique, restera longtemps gravé dans nos mémoires en cette année particulière, se sont exprimés les administrateurs du club Dynamiks via les réseaux sociaux. Nous espérons que tous les coureurs ont apprécié l’événement et les parcours. Vous les athlètes, vous avez démontré une résilience extraordinaire dans des conditions difficiles avec toute cette pluie de samedi et le vent de dimanche. »

Les membres du club ont tenu à remercier les bénévoles qui ont rendu la tenue de l’événement possible. Ils ont également salué l’apport des clubs de Boucherville et Laval pour leur assistance dans l’organisation de cette fin de semaine de compétition.