Un centre de télétravail verra le jour au printemps prochain à Sainte-Julie

La venue de la COVID-19 a obligé bon nombre d’employés et d’entreprises à se mettre au travail à domicile, mais on se rend compte que le télétravail ne cessera pas de prendre de l’expansion à l’avenir, que l’on se trouve dans un contexte de pandémie ou non.

Sur la Rive-Sud de Montréal, la perspective des travaux au tunnel Louis-H.-Lafontaine pendant quatre ans dès 2022 accentuera la nécessité de recourir au télétravail sur une base régulière. C’est dans un tel contexte que la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, son administration municipale et les membres du Comité de la ville intelligente ont planché sur des solutions innovantes pour conjuguer malgré tout travail, famille et qualité de vie.

C’est ainsi qu’au terme de plusieurs années de démarches, on a procédé, le 25 août dernier, au dévoilement d’un futur centre de télétravail à Sainte-Julie qui ouvrira ses portes en avril 2021 dans l’édifice situé au 320, rue de Murano, en face de la tour d’habitation Vast.

À cette occasion, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, Andrée Laforest, a annoncé une aide financière de 92 000 $ à la MRC de Marguerite-D’Youville pour la création d’un centre de « cotravail ». Cet appui est accordé dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR). Elle s’est dit impressionnée par ce concept qui unit la MRC, le privé et la municipalité. « Si on peut, on va le copier, a-t-elle lancé. Je souhaite que ce projet d’avenir fasse des petits dans les autres municipalités du Québec! »

Un plus pour toute la région

Le nouveau centre, sous la bannière de Hedhofis, permettra aux citoyens d’y faire du télétravail ou de participer à des réunions dans un espace de « coworking » offrant des solutions flexibles et adaptées aux entreprises ainsi qu’aux microentreprises ou aux travailleurs autonomes, a expliqué le président, Frédéric Deshaies, qui n’a pas hésité à investir un demi-million de dollars pour aménager les futurs bureaux au deuxième étage de l’édifice en construction près de l’autoroute 20.

Il a ajouté que Hedhofis se veut un espace collaboratif de près de 7 000 pieds carrés à Sainte-Julie qui stimulera la créativité, la productivité et les rencontres, ainsi que le partage d’expériences et de connaissances. L’entreprise a déjà des bureaux dans le Vieux-Montréal, à Longueuil et à Brossard. Les responsables du projet près du stationnement incitatif croient que ce sont de grandes entreprises qui voudront offrir des bureaux satellites à leurs employés qui habitent sur la Rive-Sud et certaines d’entre elles ont d’ailleurs signifié leur intérêt en ce sens.

On a indiqué que les salles de conférence se loueront au taux de 25 $ à 75 $ de l’heure selon l’équipement fourni. Quant aux postes de travail avec accès à l’internet et aux aires communes, ils coûteront entre 35 $ et 40 $ la journée.

Pour sa part, la mairesse de Sainte-Julie et préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville a rappelé que ce projet unique ne profitera pas qu’à sa ville, mais aussi à toute la MRC et la région. En faisant référence au FARR (Fonds d’appui au rayonnement des régions), Mme Roy a souligné avec un large sourire que ce projet se veut aussi un « phare » pour le développement économique de la région et une réponse à la congestion routière.

Si la ministre a dit espérer que le projet fasse « des petits », la réponse n’a pas tardé puisqu’une personne assistant à la conférence de presse a échangé une carte d’affaires avec le président de Hedhofis, Frédéric Deshaies, en lançant : « On va faire un copier-coller de ce projet-là à Candiac! ».