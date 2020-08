Xavier Barsalou-Duval dresse le bilan du caucus du Bloc en Gaspésie

Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères dresse le bilan du caucus estival du Bloc Québécois en Gaspésie. Du 18 au 20 août, en compagnie du chef Yves-François Blanchet et de l’ensemble des députés, l’élaboration du plan de relance dans une perspective de développement régional marqué par le scandale WE Charity et les déboires du gouvernement Trudeau a été amorcée.



En marge de ce caucus, monsieur Barsalou-Duval a participé à une tournée de l’Est du Québec afin de discuter d’enjeux majeurs pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine comme les pêches, le loup-marin, l’assurance-emploi et la forêt. À titre de porte-parole en Transport, il a rencontré les acteurs socio-économiques de la région, dont, entre autres, le maire de Gaspé et président de la cellule de crise mise en place par l’Union des Municipalités du Québec à la suite de l’abandon de 30 dessertes régionales par Air Canada.



« Malheureusement, Marc Garneau ne fait preuve d’aucune proactivité dans le dossier du transport aérien régional. Pendant que le ministre des Transports se tourne les pouces, le Québec travaille sur des solutions pérennes. En revanche, la population doit savoir qu’elle peut compter sur le Bloc pour faire pression afin qu’on obtienne la collaboration d’Ottawa. Si le fédéral n’aide pas, au moins qu’il ne nuise pas ! », a déclaré Xavier Barsalou-Duval.



Le parti a d’ailleurs profité de la présence des députés à Bonaventure pour investir son 1er candidat en vue de la prochaine élection.



« Notre premier travail est de servir le Québec et notamment ses régions dans le contexte de la COVID-19. Lorsque Justin Trudeau rappellera la Chambre le 23 septembre prochain, il sait déjà quoi faire pour éviter un scrutin : renforcer le pouvoir d’achat des aînés, financer une deuxième vague d’indemnisations pour nos producteurs sous gestion de l’offre, augmenter les transferts en santé, rendre la PCU incitative à l’emploi et répondre à toutes les questions des citoyens sur le scandale WE Charity. L’éventualité d’une élection dépendra tout simplement de si Justin Trudeau se montre digne de confiance », a déclaré le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet.